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Азаров выиграл иск против Совета ЕС о частичном снятии персональных санкций

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Азаров выиграл иск против Совета ЕС о частичном снятии персональных санкций

Брюссель, 20 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выиграл иск против Совета ЕС о частичной отмене санкций, введенных против него в 2014 году.

Решение суда не означает, что Азаров исключен из санкционных списков, однако решение Совета ЕС от 5 марта 2015 года о продлении санкций против экс-премьера Украины на год теперь отменено. У адвокатов Азарова появились серьезные основания для подачи дальнейших исков о полной отмене санкций. 

Напомним, 18 граждан Украины были включены в санкционные списки ЕС после государственного переворота на Украине. Среди них, в частности, бывший президент страны Виктор Янукович и его сыновья. Ежегодно Европейский союз продлевает срок действия санкций на год. 

Отметим, Николай Азаров является последовательным критиком политики киевских властей и президента Украины Петра Порошенко. Ранее экс-премьер обвинил действующие власти в преследовании журналистов и создании на Украине режима «особой свободы слова». 

Автор: Федор Веснин
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