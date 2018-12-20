Азаров выиграл иск против Совета ЕС о частичном снятии персональных санкций

Брюссель, 20 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выиграл иск против Совета ЕС о частичной отмене санкций, введенных против него в 2014 году.

Решение суда не означает, что Азаров исключен из санкционных списков, однако решение Совета ЕС от 5 марта 2015 года о продлении санкций против экс-премьера Украины на год теперь отменено. У адвокатов Азарова появились серьезные основания для подачи дальнейших исков о полной отмене санкций.

Напомним, 18 граждан Украины были включены в санкционные списки ЕС после государственного переворота на Украине. Среди них, в частности, бывший президент страны Виктор Янукович и его сыновья. Ежегодно Европейский союз продлевает срок действия санкций на год.

Отметим, Николай Азаров является последовательным критиком политики киевских властей и президента Украины Петра Порошенко. Ранее экс-премьер обвинил действующие власти в преследовании журналистов и создании на Украине режима «особой свободы слова».