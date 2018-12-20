Москва, 20 декабря. Сбербанк запустил первую в России сеть кинотеатров виртуальной реальности ImpulseVR. Первый кинотеатр уже открылся в Москве в центре современного искусства «Марс».

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, всего в декабре 2018 года и январе 2019 года в Москве и Санкт-Петербурге появятся шесть VR-кинотеатров с 72 персональными залами. Предполагается, сеть будет действовать не только в России, но и странах СНГ. В настоящее время Сбербанк ведет переговоры об открытии кинозалов в торговых центрах «Мега».

В VR-кинотеатре зрители смогут влиять на развитие событий в фильме и взаимодействовать с виртуальным пространством с помощью специальных контроллеров. Фильмы для новых кинотеатров будет создавать студия Impulse Machine. В отличие от VR-игр, VR-фильмы будут рассчитаны на более взрослую аудиторию, заявили в Сбербанке.