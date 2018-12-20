Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Сбербанк запустил первую в России сеть кинотеатров виртуальной реальности

36
0 Оставить комментарий

Сбербанк запустил первую в России сеть кинотеатров виртуальной реальности

Москва, 20 декабря. Сбербанк запустил первую в России сеть кинотеатров виртуальной реальности ImpulseVR. Первый кинотеатр уже открылся в Москве в центре современного искусства «Марс».

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, всего в декабре 2018 года и январе 2019 года в Москве и Санкт-Петербурге появятся шесть VR-кинотеатров с 72 персональными залами. Предполагается, сеть будет действовать не только в России, но и странах СНГ. В настоящее время Сбербанк ведет переговоры об открытии кинозалов в торговых центрах «Мега».

В VR-кинотеатре зрители смогут влиять на развитие событий в фильме и взаимодействовать с виртуальным пространством с помощью специальных контроллеров. Фильмы для новых кинотеатров будет создавать студия Impulse Machine. В отличие от VR-игр, VR-фильмы будут рассчитаны на более взрослую аудиторию, заявили в Сбербанке.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.