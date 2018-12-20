Путина спросили о строительстве первого акадмгородка в Новосибирске

Москва, 20 декабря. Президента РФ Владимира Путина на традиционной большой пресс-конференции для российских и иностранных журналистов спросили о строительстве Академгородка 2.0 в Новосибирске.

Вопрос задала журналистка телеканала «Россия» в Новосибирске. В частности, она выразила беспокойство о социальной значимости проекта, строительстве жилья, дорог.

«Не разобьются ли научные амбиции о быт?» — спросила она.

«Первая задача федерального центра — выполнить задачи федерального центра, которые дают установки развития Академгородку, а за этим потянется и «социалка», — ответил президент.

Президент также указал на то, что в этом направлении растет и объем ипотечного кредитования.

Напомним, по плану «Академгородок 2.0» включает территории Нижней Ельцовки, Кольцово, Краснообска, и возможно, Бердска. Проект предполагает развитие инновационных направлений отечественных ученых.

Концепция «Академгородка 2.0» по развитию Новосибирского научного центра была представлена Путину 8 февраля врио губернатора области Андреем Травниковым и ведущими учеными СО РАН.