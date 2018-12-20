Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

20 декабря, 11.46

Чтобы привлечь внимание президента, в ход идут любые способы.

20 декабря, 11.41

Нынешняя большая пресс-конференция станет 14-й для Владимира Путина. Рекордным по продолжительности и количеству вопросов стало общение российского лидера с журналистами в 2008 году, которое продолжалось 4 часа 40 минут. За это время глава государства успел ответить на 106 вопросов.

20 декабря, 11.35

Владимир Путин даст сегодня Большую пресс-конференцию: Ключевыми темами кроме традиционной региональной повестки станут экономика, отношения с Западом и принципиальные изменения в получении российского гражданства pic.twitter.com/vzNBPlUUBa — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 20, 2018

20 декабря, 11.32

Журналисты в ожидании главной пресс-конференции года.

20 декабря, 11.23

В этом году на пресс-конференцию российского лидера аккредитовано рекордное число представителей отечественных и зарубежных СМИ — более 1700 человек.

20 декабря, 11.20

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина начнется 20 декабря в 12.00 по московскому времени. Глава государства впервые за свой новый президентский срок ответит на вопросы журналистов.