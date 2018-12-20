Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

30
0 Оставить комментарий

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

20 декабря, 11.46

Чтобы привлечь внимание президента, в ход идут любые способы.

20 декабря, 11.41

Нынешняя большая пресс-конференция станет 14-й для Владимира Путина. Рекордным по продолжительности и количеству вопросов стало общение российского лидера с журналистами в 2008 году, которое продолжалось 4 часа 40 минут. За это время глава государства успел ответить на 106 вопросов.

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

20 декабря, 11.35

20 декабря, 11.32

Журналисты в ожидании главной пресс-конференции года.

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

20 декабря, 11.23

В этом году на пресс-конференцию российского лидера аккредитовано рекордное число представителей отечественных и зарубежных СМИ — более 1700 человек.

20 декабря, 11.20

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина начнется 20 декабря в 12.00 по московскому времени. Глава государства впервые за свой новый президентский срок ответит на вопросы журналистов.

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

Автор: Катерина Михайлиди
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.