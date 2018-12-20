Росгвардия провела более 440 спецопераций на Северном Кавказе в 2018 году

Москва, 20 декабря. Свыше 440 специальных операций проведены с участием Росгвардии с начала этого года на Северном Кавказе, в результате которых было уничтожено 47 участников бандитских групп. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

По имеющимся данным, военными, а также подразделениями Росгвардии и оборонного ведомства, которые входят в состав объединенной группировки, во взаимодействии с органами ФСБ и МВД на Северном Кавказе в уходящем году было проведено 14 контртеррористических операций.

Отмечается, что в рамках мероприятий было уничтожено 47 участников бандитских группировок и террористических ячеек, передает ТАСС.

Кроме того, было изъято свыше 320 единиц разного оружия и примерно 100 тыс. боевых припасов.