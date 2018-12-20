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Прославившийся благодаря «Вятскому квасу» журналист назвал «страшным секретом» вопрос Путину

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Прославившийся благодаря «Вятскому квасу» журналист назвал «страшным секретом» вопрос Путину

Москва, 20 декабря. Кировский журналист Владимир Маматов, который прославился на одной из прошедших пресс-конференций президента России Владимира Путина благодаря «Вятскому квасу», назвал «страшным секретом» свой вопрос главе государства, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналист поинтересовался у коллеги, с каким вопросом в этот раз он обратиться к российскому лидеру.

«Это страшный секрет», — сказал Маматов.

Кировский журналист запомнился на пресс-конференции Путина благодаря «Вятскому квасу». Он, получив микрофон, стал немного невнятно говорить. Показалось, что он пьян. «Я чувствую, кваску-то махнули», — сказал глава государства. В ответ журналист сказал, что угостил бы квасом и его, но охрана не дала ничего пронести.

Автор: Герман Парло
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