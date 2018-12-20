Калкин повторил культовые сцены из «Один дома» в рекламе Google

Нью-Йорк, 20 декабря. Американский актер Маколей Калкин повторил сцены из культового фильма «Один дома» в рекламе голосового помощника Google.

Так, взрослый Кевин Маккалистер вновь остается дома на новогодние праздники. Однако, чтобы у него не возникло никаких проблем, 38-летний герой использует Google Assistant. Так, чтобы отпугнуть грабителей умный помощник создает иллюзию, что в доме находятся слишком много людей.

Также голосовой помощник напоминает герою заказать пиццу, почистить простыни и купить лосьон после бритья, сообщает «Пятый канал».

Отметим, что после публикации ролика на YouTube его посмотрели более 5 миллионов человек, передает KP.RU.

Напомним, что американский фильм «Один дома» вышел на экраны в 1990 году. Злоключения 10-летнего мальчика так понравились зрителям, что в 1992 году вышла вторая часть фильма «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», сообщает телеканал «360».