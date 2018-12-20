СБУ признала необоснованность обвинений Ахметова, Ефремова и Королевской в «финансировании терроризма»

Киев, 20 декабря. Служба безопасности Украины признала необоснованность обвинений в так называемом «финансировании терроризма» самого богатого украинца Рината Ахметова, депутата Рады Натальи Королевской и бывшего главы фракции Партии регионов в нижней палате парламента Александра Ефремова.

Уголовное дело против Ахметова, Королевской и Ефремова было возбуждено в январе 2015 года. На своей странице в Facebook парламентарий Игорь Луценко сообщил, что СБУ сняла с них обвинения.

«Уголовное дело в отношении указанных лиц было закрыто старшим следователем главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Станиславом Фесенко в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного статьями о финансировании терроризма и о создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участии в их деятельности», — заявил он в социальной сети.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил СБУ проверить украинских чиновников и сотрудников правоохранительных органов на «наличие родственников с российским гражданством». В Крыму обратили внимание, что пострадают от этого, как всегда, обычные люди, а видные деятели на себе проверок не почувствуют.