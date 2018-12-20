Большая пресс-конференция Путина началась в Москве

Москва, 20 декабря. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Центре международной торговли в Москве. Для российского лидера она станет 14-й по счету.

В 2018 году пресс-конференция Путина соберет рекордное количество журналистов. Всего на нее аккредитовались 1702 представителя СМИ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, из поданных заявок одобрены были 99,9%.

Ожидается, что общение Путина с журналистами затронет широкий круг тем. В первую очередь вопросы об экономической ситуации, международной безопасности, а также региональные проблемы.

Песков выразил уверенность, что на фоне непростой ситуации в международной политике президенту зададут вопросы о российско-американских отношениях. Корреспондентам российских изданий, по словам представителя Кремля, предстоит донести до жителей страны мнение главы государства, его оценку и видение различных событий по всему спектру тем. Как подчеркнул Песков, в этом заключается главная задача большой пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин заложил традицию больших пресс-конференций в 2001 году. Обычно мероприятие подводит итоги года и проходит в декабре.