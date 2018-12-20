«Их накажет бог за святотатство»: священник о желании Киева сделать копию посоха святителя Петра

Представители «новой украинской церкви» пытались заказать ювелирам из Москвы копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра.

Об этом сообщил в Facebook секретарь Свято-Успенской Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви архимандрит Лазарь (Терещенко).

«Данный посох был изготовлен в начале XIV века русскими мастерами. В 1308 году Патриарх Константинопольский Афанасий I с Синодом возвел на митрополию Киевскую и всея Руси Петра, передав ему святительские облачения, жезл и икону, привезенные Геронтием — ставленником Великого князя Владимирского Михаила», — подчеркнул архимандрит, добавив, что Киеву отказали в просьбе.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ, протоиерей всея Руси Димитрий Смирнов в беседе с Федеральным агентством новостей поддержал решение московских ювелиров, поскольку это не что иное как «игры украинской власти со священным предметом».

«Представьте себе, что снимают какое-то кино про русскую историю, и режиссеру помощники стараются отыскать подлинные артефакты, чтобы с них снять копии и использовать на съемках. Здесь то же самое. Эти «артисты» на Украине хотят выглядеть как настоящие священники, поэтому входят в роль, просят копию посоха, чтобы у зрителя появились соответствующие ассоциации. Мы же взрослые люди и понимаем, что это цирк, который зажигает огни. Правильно, что в Москве отказали: нельзя поощрять такие игры со священным предметом. Тем более посох хранится в Успенском соборе», — разъяснил священник.

Рассуждая о том, сможет ли церковная структура на Украине под руководством Епифания поставить точку в затянувшемся религиозном конфликте, протоиерей предположил, что такого не будет, и вскоре сама «новая церковь» перестанет существовать.

«К сожалению, можно ожидать, что их накажет бог за святотатство (воровство святынь). Сама эта структура, так как не имеет благодати, рассыплется», — добавил он.

Напомним, 15 декабря в Киеве по инициативе президента Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел «объединительный собор» с участием представителей неканонических церковных структур. Итогом мероприятия стало избрание главой новой «автокефальной церкви» Епифания (Думенко).

В Русской православной церкви каноническое значение «собрания» в Киеве назвали «ничтожным», а возможность признания Епифания «едва ли выполнимой задачей».