Париж, 20 декабря. Франции намерена продолжить вести борьбу с терроризмом в Сирии, несмотря на решение Вашингтона вывести американские войска из республики, сообщила французский министр по европейским делам Натали Луазо.

Французский министр отметила, что борьба против терроризма не закончена.

«Борьба уже ознаменовалась значительным успехом, в частности в Сирии, где действия ведутся в рамках международной коалиции, однако необходимо продолжать этот бой», — сказала министр в эфире телеканала CNews.

По ее словам, решение американского президента Дональда Трампа о выводе войск из Сирии заставляет задуматься над тем, что Парижу следует располагать «стратегической автономией» в условиях, когда сохраняется угроза терроризма.

«Наши решения должны приниматься нами самостоятельно», — подчеркнула она.

Луазо, указав на решение Трампа вывести из Сирии войска, отметила, что у Европы и Соединенных Штатов могут быть различные приоритеты, и в любом случаем европейским государствам стоит рассчитывать на себя.

США проводят в Сирии операции против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 с 2014 года без официального разрешения Дамаска. Накануне Трамп заявил, что США одержали победу над ИГ1, и распорядился вывести американские войска из Сирии.

Подчеркнем, что о победе над «Исламским государством» в Сирии еще в прошлом году заявил президент РФ Владимир Путин.

1 Организация запрещена на территории РФ.