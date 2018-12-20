Российские компании побьют рекорд по выплатам новогодних премий

Москва, 20 декабря. Российские компании завершат текущий год с рекордными показателями по выплатам новогодних премий. Как следует из данных опроса, проведенного порталом SuperJob, по сравнению с 2017 годом число щедрых работодателей в России выросло на 12%.

Сообщается, что полностью отказались от премий меньше половины работодателей. В то же время сами работники не слишком верят в то, что их ждет тринадцатая зарплата. Лишь четверть россиян уверены, что получат премию по итогам года. Примечательно, что женщины рассчитывают на дополнительные выплаты чаще, чем мужчины.

Отметим, как выяснили эксперты SuperJob, самые высокие предновогодние премии в России платят в Республике Саха. Ранее аналитики «ФинЭкспертизы» рассказали, кто может рассчитывать на ежегодные премии и в каких сферах поощрения будут самыми большими.