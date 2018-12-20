Путин напомнил Цимбалюку, кто установил блокаду Донбасса

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин напомнил журналисту УНИАН Роману Цимбалюку, кто установил блокаду Донбасса.

«По поводу страданий в Донбассе. Вы гражданин Украины? Вы считаете их [жителей Донбасса] гражданами своей страны. Кто установил блокаду? Разве Россия? Это сделали украинские власти, ввели сплошную экономическую блокаду, стреляют по гражданам, которых считают своими», — решительно подчеркнул он, отвечая на вопрос украинского журналиста о том, кто установил блокаду.

Путин напомнил, что РФ оказывает жителям Донбасса гуманитарную помощь. При этом российский президент указал, что попытки решить вопросы политического характера с помощью силы, как делает киевская власть, обречены на провал.