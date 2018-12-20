Путина спросили о возможности рывка в российской экономике

Москва, 20 декабря. Журналист ВГТРК Павел Зарубин спросил президента РФ Владимира Путина на ежегодной большой пресс-конференции, на чем основывается правительство РФ в планировании своей деятельности, возможен ли прорыв в экономике РФ.

Корреспондент отметил, что экономика страны, по словам главы СП Алексея Кудрина, каждый год растет всего на 1%, что является топтанием на месте.

«Вы ставите задачу прорыва, в правительстве обещают все выполнить. На чем основывается правительство в планировании своей деятельности, возможен ли прорыв в экономике?» — задал вопрос Зарубин.

«Рост экономики в 1% — он был таким, когда Кудрин быть вице-премьером, нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. Так считать механически нельзя. Я с уважением отношусь к Кудрину и прислушиваюсь к его рекомендациям», — отметил Путин.

Российский лидер также призвал обратить внимание на то, как развивалась экономика, отметив, что были и высокие темпы, и спады после мирового кризиса.

При этом Путин заявил, что РФ не была причиной кризиса, он пришел извне.

«Нужно изменить структуру экономики. Именно на это нацелены национальные проекты. На это и рассчитывает правительство», — указал глава РФ.

Кроме того, в экономике возможны колебания, однако главное — стране необходимо войти в другую лигу экономик не только по объему.