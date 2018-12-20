Российские госкомпании обяжут перевести служебный автотранспорт на газ

Москва, 20 декабря. Российские госкомпании обяжут перевести автотранспорт на газ. По данным РБК, соответствующие директивы поручил подготовить вице-премьер Дмитрий Козак.

Кроме того, госкомпании должны будут закупить новую технику параллельно с вводом газовых заправок в регионах. В настоящее время время решение об этом госкомпаниями принимается добровольно.

По мнению главы международного учебного центра «Газомоторное топливо стран СНГ» при РГУ им. Губкина Игоря Мещерина, госкомпании будут спасать от дорогого бензина и дизельного топлива, ведь газ более экономически выгоден. По его данным, в России сейчас на газе работают только 4% автомобилей, а в Армении — 95%, в Узбекистане — 65%, в Италии — 40%.

Перечень госкомпаний, переход которых на газ будет обязателен, пока не определен, но уже известно, что эту меру должны реализовать с 2019 по 2024 год, утверждает издание.

Кроме того, издание сообщает и о планах РЖД планирует расширить парк работающих на сжиженном природном газе магистральных газотурбовозов и маневровых газотепловозов. К 2023 году их число должно возрасти с трех до 22. Источник РБК также отметил, что РЖД также поручено пересчитать расходы на появление заправок с газомоторным топливом вдоль железных дорог.