Анкара, 20 декабря. Турция усиленно готовит проведение военной операции в Сирии. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар журналистам в четверг, 20 декабря.

«Теперь перед нами стоят Манбидж и восток Евфрата. Мы проводим интенсивную работу по этой теме», — заявил глава Минобороны Турции телеканалу NTV.

Напомним, 19 декабря стало известно, что США приступили к выводу своих войск из Сирии. Об этом заявила руководитель пресс-центра президентской резиденции Сара Сандерс.

Как сообщала газета New York Times со ссылкой на свои источники, глава Пентагона Джеймс Мэттис пытался убедить президента США не выводить американский контингент из Сирии. Кроме того, Мэттис подчеркивал, что отказ от поддержки курдов на территории Сирии может негативно сказаться на усилиях Вашингтона по формирования доверия среди военных формирований в Сомали, Йемене и Афганистане.

Напомним, что международная коалиция находится в Сирии с 2014 года. Ее действия не согласованы с сирийскими властями и проводятся незаконно. Кроме того, Вашингтон поддерживал оппозиционные силы, включая отряды курдов, под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (деятельность организации запрещена на территории России).

1 Организация запрещена на территории РФ.