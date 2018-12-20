КНДР потребовала от США устранить ядерную угрозу республике

Москва, 20 декабря. КНДР привержена делу денуклеаризации Корейского полуострова и ожидает от США устранения своей ядерной угрозы республике. Об этом говорится в заявлении северокорейского агентства ЦТАК.

Отмечается, что Пхеньян требует от Вашингтона прекратить угрожать Северной Корее ядерным оружием. Как уточняет агентство, денуклеаризация Корейского полуострова предусматривает ликвидацию оружия массового уничтожения не только на севере полуострова, но и на его юге. При этом имеются ввиду находящиеся на территории соседнего государства – Южной Кореи – американские войска.

В КНДР подчеркнули, что Северная Корея отвергает призыв США к «односторонней денуклеаризации». Кроме того, в Пхеньяне считают, что американская сторона должна избавиться от «иллюзии», что ей удастся заставить КНДР отказаться от оружия путем угроз и давления.