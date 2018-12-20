Польша решила отозвать посла с Украины
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Киев, 20 декабря. Польского посла на Украине Яна Пекло отстранят от должности в конце января следующего года. Такое решение принял президент Польши Анджей Дуда.
На правительственном портале «Польский монитор» опубликовано постановление главы государства, которое датировано 4 декабря.
«Отзываю с 31 января 2019 года господина Яна Пекло с должности чрезвычайного и полномочного посла Польши на Украине», — говорится в документе.
Глава канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский сообщил, что увольнение Пекло не связано с оценкой польско-украинских отношений, передает «Польское радио».
Пекло занимал должность посла на Украине с 2016 года. Ранее он был директором фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI.