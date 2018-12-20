Польша решила отозвать посла с Украины

Киев, 20 декабря. Польского посла на Украине Яна Пекло отстранят от должности в конце января следующего года. Такое решение принял президент Польши Анджей Дуда.

На правительственном портале «Польский монитор» опубликовано постановление главы государства, которое датировано 4 декабря.

«Отзываю с 31 января 2019 года господина Яна Пекло с должности чрезвычайного и полномочного посла Польши на Украине», — говорится в документе.

Глава канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский сообщил, что увольнение Пекло не связано с оценкой польско-украинских отношений, передает «Польское радио».

Пекло занимал должность посла на Украине с 2016 года. Ранее он был директором фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI.