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Польша решила отозвать посла с Украины

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Польша решила отозвать посла с Украины

Киев, 20 декабря. Польского посла на Украине Яна Пекло отстранят от должности в конце января следующего года. Такое решение принял президент Польши Анджей Дуда.

На правительственном портале «Польский монитор» опубликовано постановление главы государства, которое датировано 4 декабря.

«Отзываю с 31 января 2019 года господина Яна Пекло с должности чрезвычайного и полномочного посла Польши на Украине», — говорится в документе.

Глава канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский сообщил, что увольнение Пекло не связано с оценкой польско-украинских отношений, передает «Польское радио».

Пекло занимал должность посла на Украине с 2016 года. Ранее он был директором фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI.

Автор: Данила Копп
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