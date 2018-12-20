В ФИФА рассказали, как изменится клубный чемпионат мира по футболу

Москва, 20 декабря. Клубный чемпионат мира по футболу изменит формат. Об этом рассказал член совета ФИФА Алексей Сорокин. По его словам, предстоящая встреча эмиратского «Аль-Айна» и испанского «Реала» станет последним финалом в привычном формате.

Внести изменения в турнир с мая предлагает президент ФИФА Джанни Инфантино. Предполагалось, что чемпионат будет проводиться раз в четыре года вместо Кубка конфедераций, число его участников увеличится до 24, а половину из них составят европейские команды. Однако в УЕФА посчитали, что такой проект угрожает статусу Лиги чемпионов.

В ходе дискуссий ФИФА согласилась сохранить для чемпионата ежегодный формат, однако при этом число команд, представленных в турнире, увеличится. Как пояснил Сорокин, для разработки нового формата чемпионата была создана специальная комиссия. По его словам, пока сложно сказать, на каких нововведениях сойдутся специалисты.

«У конфедераций разные позиции. Для всех очевидно одно — скорее всего, в текущем формате он не сохранится», — подчеркнул Сорокин в беседе с телеканалом «360».

Как уточнил эксперт, рабочая группа глубоко изучит новые инициативы, затем каждая конфедерация представит свою позицию. Следующее заседание совета ФИФА назначено на 14 марта. До заседания решение об изменениях должно быть принято.

Финал клубного чемпионата мира по футболу пройдет в субботу. В нем мадридский «Реал» встретится с футбольным клубом из ОАЭ «Аот-Айн». Ранее «Реал» одержал победу над японским «Касима Антлерс» со счетом 3:1.