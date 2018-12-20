Противостояние цензуре США. Эксперты о новом интернет-пространстве. ФАН-ТВ

В Общественной палате РФ прошло заключительное заседание комиссии по СМИ. Члены комиссии обсудили информационное пространство и законы, которые принимают в сфере его регулирования. Особое внимание уделили пакету законопроектов Клишаса: первый — предполагает наказание за унижение государственной символики в сети Интернет, второй - запрет на распространение ложной информации в периоды чрезвычайных ситуаций.

«На самом деле проблема в том, что такие единичные вопиющие случаи провоцируют всю систему, начиная, так сказать, с вирусного ролика. Когда «этому можно — значит, я тоже хочу». И начинаются какие-то вещи, которые приводят к неприятным последствиям, к общему снижению культурного уровня в Интернете. Поэтому я не думаю, что это [такие] законы, которые массово почувствуют на себе пользователи Интернета. Это, на мой взгляд, прежде всего профилактика», — считает Артем Кирьянов, первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты, кандидат юридических наук.

Эксперты также обсудили стратегию киберполитики США. Согласно введенным в стране документам, США оставляет за собой право выступать в качестве своеобразного модератора Интернета, блокируя определенные сферы информационного пространства.

«В киберстратегии США как раз написано следующее: США — это единственная сверхдержава в мире, у нее подавляющая политическая, военная и экономическая мощь. Но есть некоторые страны, которые не в состоянии бросить вызов США в обычном мире, однако думают, что можно как-то нивелировать эти преимущества США, бросив вызов американцам в киберпространстве. Задача — эти страны наказать и заставить их вести себя ответственно и послушано», — комментирует Игорь Ашманов, разработчик систем анализа социальных сетей.

Эксперты подчеркивают, необходимо ввести предварительную фильтрацию данных в Интернете, чтобы защитить в том числе детей от негативного влияния и предотвратить наказание по некоторым административным и уголовным статьям. Кроме того, аспектом безопасности национального сектора Интернета является создание собственной сети, которая будет независима от глобальной.