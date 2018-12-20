В Кемеровской области открыли 26 ледовых переправ

Кемерово, 20 декабря. Порядка 26 автомобильных и пешеходных переправ открыли в Кузбассе. Об этом пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в в ГУ МЧС Кузбасса.

В среду, 19 декабря, открыли еще три ледовые переправы через реку Чумыш в селе Костенково Новокузнецкого района, через реку Томь на горе Югус в Междуреченске и через реку Кондому в поселке Карчагол Новокузнецкого района, их освидетельствование сотрудники МЧС. К настоящему момент в Кузбассе функционируют 20 пешеходных переправ, две автомобильные, три гужевые и одна автогужевая.