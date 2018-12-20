Сирия: РФ за сутки зафиксировала семь нарушений в провинциях Идлиб, Хама и Латакия

Дамаск, 20 декабря. Российская сторона за минувшие сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии, турецкая — 13 нарушений. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что российские наблюдатели зафиксировали семь случаев стрельбы в провинциях Идлиб, Хама и Латакия.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 13 случая стрельбы в провинциях: Идлиб — 2, Хама — 8, Латакия — 3», — говорится в бюллетене.

Также в Минобороны добавили, что за минувшие сутки центром не проводилось гуманитарных акций.

Накануне РФ сообщила о восьми нарушениях в провинциях Идлиб, Хама, Латакия и Алеппо.