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Сирия: РФ за сутки зафиксировала семь нарушений в провинциях Идлиб, Хама и Латакия

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Сирия: РФ за сутки зафиксировала семь нарушений в провинциях Идлиб, Хама и Латакия

Дамаск, 20 декабря. Российская сторона за минувшие сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии, турецкая — 13 нарушений. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что российские наблюдатели зафиксировали семь случаев стрельбы в провинциях Идлиб, Хама и Латакия.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 13 случая стрельбы в провинциях: Идлиб — 2, Хама — 8, Латакия — 3», — говорится в бюллетене.

Также в Минобороны добавили, что за минувшие сутки центром не проводилось гуманитарных акций.

Накануне РФ сообщила о восьми нарушениях в провинциях Идлиб, Хама, Латакия и Алеппо.

Автор: Андрей Крылов
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