Сумы, 20 декабря. Учительница в одной из школ Сумской области Украины заперла школьников в классе и не выпускала их до приезда полиции. Об этом сообщают украинский телеканал.

Инцидент произошел перед началом открытого урока, на который должна была прийти аттестационная комиссия. 70-летняя учительница Нина Кобизько закрылась с детьми и отказывалась их выпускать, заявив, что она «хозяин на уроке», сообщает телеканал ТСН

Директор учебного учреждения вызвала полицию. Стражи порядка смогли проникнуть в класс, когда учительница выпустила детей в туалет.

По ее словам, она закрыла дверь на ключ, чтобы дети не участвовали в разборках администрации школы.

Однако, по словам директора школы Надежды Андрущенко на самом деле пожилая женщина отказывалась проходить аттестацию, так как уверяла, что в 2019 году уйдет на пенсию.

Она не оценила слова учительницы и заявила, что «она взяла детей в заложники».

«Этот человек не должен работать в школе, потому что решать свои проблемы за счет детей, брать их заложниками и вот так над ними издеваться – я считаю, что это неправильно», — заявила директор школы.

Отметим, что представители управления образования, а также полицейские начали проверку по факту инцидента.