Доллар подешевел на 8 копеек на открытии торгов Мосбиржи
0 Оставить комментарий
Москва, 20 декабря. Курс американской валюты к рублю на открытии Московской биржи составил 67,38 рубля. Европейская валюта прибавила шесть копеек на открытии торгов.
Курс доллара на открытии торгов снизился на 8 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.
Европейская валюта составила 76,86 рубля, свидетельствуют данные регулятора.
Накануне Центробанк опубликовал курсы валют по отношению к рублю на своем официальном сайте на четверг. «Свободная пресса» сообщила, что в четверг евро будет стоить 76,47 рубля, а доллар — 67,11.