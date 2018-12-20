Доллар подешевел на 8 копеек на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 20 декабря. Курс американской валюты к рублю на открытии Московской биржи составил 67,38 рубля. Европейская валюта прибавила шесть копеек на открытии торгов.

Курс доллара на открытии торгов снизился на 8 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Европейская валюта составила 76,86 рубля, свидетельствуют данные регулятора.

Накануне Центробанк опубликовал курсы валют по отношению к рублю на своем официальном сайте на четверг. «Свободная пресса» сообщила, что в четверг евро будет стоить 76,47 рубля, а доллар — 67,11.