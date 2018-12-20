Нейрофизиологи показали, как депрессия меняет реакцию на стресс

Москва, 20 декабря. Российские нейрофизиологи с помощью эксперимента показали, как депрессия меняет реакцию людей на стресс, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда.

Российские ученые установили, что небольшой стресс, который слабо отражается на человеке в привычном состоянии, вызывает более сильную и продолжительную реакцию организма во время депрессии.

Нейрофизиологи отметили, что во время стресса организм любого человека реагирует универсально — наблюдается повышение уровня глюкозы, учащаются дыхание и сердцебиение, растет уровень стрессорных гормонов. Однако экспертов заинтересовало, как организм отреагирует на стресс, если человек в этот момент находится в депрессии.

Эксперимент был проведен на мышах. Выяснилось, что разницу на стресс обычных мышей и мышей в состоянии депрессии можно наблюдать не только внешне, но и на биохимическом уровне — по уровню глюкозы в крови, холестерина и др. После этого специалисты Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и Научно-практического психоневрологического центра департамента здравоохранения Москвы решили подтвердить результаты исследования экспериментом, проведенном на людях.

Ученые отобрали 33 пациента с депрессией в возрасте от 18 до 45 лет, а также 43 здоровых респондента, которые вошли в контрольную группу. Перед участниками эксперимента поставили задачу найти числа от 1 до 25 в таблице Шульте, где они расположены в случайном порядке. Каждому из них предстояло работать с несколькими таблицами подряд. Кроме того, с каждым разом приходилось выполнять задачу быстрее. Задание было призвано вызвать у участников краткосрочный умеренный стресс.

Ученые сравнили образцы крови участников до и после выполнения задания.