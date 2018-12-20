Суд Хабаровска огласил приговор обвиняемому в убийстве пауэрлифтера Драчева

Хабаровск, 20 декабря. Хабаровский краевой суд в четверг признал Анара Аллахверанова виновным в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева и приговорил его к 18 годам тюрьмы в колонии строгого режима. Приговор зачитала судья Светлана Назарова.

Прокурор запросил для Аллахверанова 19 лет лишения свободы, а представляющие интересы обвиняемого адвокаты просили об изменении квалификации статьи на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», срок наказания по которой предусматривает семи до 15 лет тюрьмы.

В ходе заседания 20 декабря Аллахверанов, выступая в зале суда, попросил прощения у родственников Андрея Драчева. Кроме того, он частично признал свою вину, отметив, что совершил преступление непреднамеренно.

В результате суд постановил приговорить обвиняемого к 18 годам заключения.

Напомним, в августе прошлого года у ресторана в Хабаровске между Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла словесная перепалка, переросшая в драку. От полученных травм спортсмен скончался в медицинском учреждении. Аллахверанов пришел к следователям через месяц после происшествия.