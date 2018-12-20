А Россия потребует Янтарную комнату: в Госдуме отреагировали на просьбу Германии вернуть трофеи СССР

Германия вновь заявила о своих намерениях возвратить культурные ценности, перемещенные в Россию после Второй мировой войны.

Об этом газете «Известия» сообщили в немецком посольстве в Москве, сославшись на бюро уполномоченного по вопросам культуры и СМИ в правительстве ФРГ Монику Грюттерс.

В дипломатическом представительстве считают, что объекты культуры не должны быть компенсацией за военные потери. Дипломаты отметили, что их позицию подтверждают Гаагские правила ведения войны от 1907 года.

«Мы убеждены, что культурные объекты, воплощающие выдающиеся достижения нации и составляющие часть ее истории и самобытности, не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери», — заявили в посольстве ФРГ.

Германия рассчитывает вернуть Эберсвальдский клад и находки Генриха Шлимана, а также тысячи относящихся к IX веку до нашей эры уникальных золотых предметов и украшений.

Федеральное агентство новостей обратилось к зампреду комитета Госдумы по культуре Александру Шолохову, чтобы выяснить, насколько правомерны требования немецкой стороны. Прежде всего депутат подчеркнул, что «люди, которые инициируют подобные обсуждения, а потом активно их продвигают, в том числе через СМИ, крайне недальновидные».

«И не исключаю, что они преследуют цели не по возвращению ценностей, а по разжиганию негативных взаимоотношений», — добавил он.

По мнению парламентария, вопрос репараций крайне сложный, и практически ни разу не удавалось решить его, чтобы каждая из претендующих сторон осталась довольна.

«Дело в том, что мы прекрасно понимаем, что репарации — это такой механизм, который если запустить, он пойдет очень далеко. Сразу возникнет необходимость выяснить, за какой исторический период мы берем те или иные объекты, взаимные ли это репарации, а если они в одностороннем порядке, то это совершенно необоснованное требование», — объяснил он.

Рассуждая о желании Берлина вернуть Эберсвальдский клад, Шолохов напомнил о культурной жемчужине из России, Янтарной комнате, которую во время войны немецкие войска разобрали и вывезли к себе на родину. Несмотря на то, что в 2003 году комнату полностью восстановили (из калининградского янтаря), остается большой вопрос, что стало с оригинальными ее элементами.

«Если говорить о кладе, то давайте и мы потребуем Янтарную комнату. Этот процесс будет совершенно бесконечным, кроме негатива во взаимоотношениях двух народов, которые, на самом деле, крайне близки, больше ничего это не даст. Репарации — это крайне скользкая тема, которая, на мой взгляд, справедливо и в полном объеме еще никогда не была решена. Если это решается, то уж совсем в отдельных случаях», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, как заявлял специальный представитель президента России Михаил Швыдкой, большая часть вывезенных в РФ в результате Второй мировой войны культурных ценностей считается культурным наследием России и не может быть передана другим странам.