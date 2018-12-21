«Мы, наверное, больны спортом»: жители Ульяновска своими силами превратили «бомжатник» в спортзал

Председатель ульяновского ТОС «Володарец» Сергей Клопков любит спорт. А теперь спорт любят и все остальные «володарцы»: осенью открылся спортзал, строительство которого удалось осуществить собственными силами.

Открытый тренажерный центр — солидное заведение с раздевалками, душевыми и несколькими залами. Как рассказал Сергей Федеральному агентству новостей, именно о таком зале они с друзьями мечтали с юности, с 80-х годов, когда в моде были сверхмужественные супергерои, а молодежь тренировалась в подвалах на самодельных тренажерах.

Теперь у 1500 жителей ТОС «Володарец» есть возможность приобщиться к спорту в помещении, построенном собственными руками, причем по всем нормам СанПина и пожарной безопасности. Там, где раньше обитали бомжи и собирались плохие компании, из заваленных мусором помещений граждане создали собственный полностью бесплатный спортклуб, в который не вложено ни копейки бюджетных средств. Здесь найдется дело для каждого: для маленьких и пожилых, юных и опытных.

«Я давно понимал, что нам нужен такой зал, — рассказывает Сергей. — У нас живут хорошие люди, но я часто видел молодежь с сигаретами, с пивом… Привлекал их играть во дворах в спортивные игры — некоторые вроде бы шли, но в зимнее время уже негде это делать, а спортзалы все платные».

Несколько лет Клопков ходил мимо пристанища бомжей и маргиналов, существовавшего на первом этаже местного общежития. Сначала предложил построить зал самим обитателям общежития, но понимания у них не встретил — зато нашел его у своих товарищей, соседей и даже местной администрации.

«Молодежь сначала реагировала как-то неоднозначно, — вспоминает Клопков. — И вот однажды просто спонтанно все сложилось. Вот помещение пустует, бомжатник, молодежь собирается, пьют, курят… Я обратился в администрацию города, там на мою идею откликнулись. Говорят — у тебя ТОС, тебе и карты в руки, чем сможем — тем поможем. Старался никого не напрягать, работали только друзья, знакомые, жители наши, люди из соседних районов… Как включилось сарафанное радио — так и понеслось. Ну, конечно, поддерживала администрация, местные управляющие компании. Помогали вывозить мусор на свалку, помогали стройматериалами, техникой. Если каждого, кто помог, называть поименно — это будет очень долгий список. Тем более что многие просили не называть их имена».

Никакого проекта изначально у организаторов не было, все создавалось спонтанно. Дизайн придумывали на ходу, технические решения — по мере возникновения вопросов. Сделали капитальный ремонт помещения, привели в порядок полы и стены, сохранили и отреставрировали лепнину, сами придумывали, как и чем это делать.

Средства тоже находили по ходу дела, кто чем мог — тот тем и помогал.

«У кого какой стройматериал остался после ремонта, у кого какая «некондиция» находилась, — все нам везли, — рассказывает активист. — Отталкивались от того, что имели. Изначально идея была просто покрасить стены и немного привести в помещение в порядок, но когда получили реальную помощь — решили развернуться. По вечерам, по выходным приходили и спокойно работали. В охоточку, радуясь тому, что получается. Сегодня сделал одно — вот оно уже нарисовалось, видишь результат. Провода протянули, электропроводку новую сделали, повесили светодиодные светильники — здорово стало. Так, шаг за шагом, и двигались к цели».

Строительство зала сплотило володарцев, особенно молодежь. На момент начала работ младшему из них было 13 лет, но он наравне со старшими разгребал хлам, отчищал поверхности, участвовал в стройке. Вооружившись противогазами и перчатками, ребята деятельно расчищали себе поле для будущих спортивных достижений.

Сейчас в клубе есть борцовский, тренажерный и теннисный залы. Тренажеры и спортивный инвентарь куплены на деньги от выигранного гранта. Бесплатные занятия проводят тренеры спортивной детско-юношеской школы, с которой «Володарец» заключил соглашение.

«На сегодняшний день у нас идут занятия по вольной борьбе, чирлидингу, калланетике, — перечисляет Клопков. — Ребята занимаются на тренажерах, со штангой, играют в настольный теннис, есть кикбоксинг и карате. Висят две груши, ребята их молотят. И уже прошло первое занятие по айкидо. Еще есть клуб активного долголетия 60+, бабушки у нас там бегают такие резвые, на шпагат садятся в 65 лет!»

Самому Сергею сейчас 47 лет. У него трое детей, и он избран жителями Заволжского района и делегирован в общественную палату горда Ульяновска. На сегодняшний день он — действующий член комиссии по вопросам жилищно-коммунального комплекса, транспорта, благоустройства, экологии, архитектуры и градостроительства. Но в ТОС «Володарец» у него отдельные, далеко идущие планы, которые он пока не хочет раскрывать — намекнул только, что связаны эти планы со спортом.