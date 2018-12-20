«Закончится большой бедой»: Клинцевич предупредил Турчинова о последствиях новой провокации в Керченском проливе

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев вновь намерен осуществить проход украинских военных кораблей через Керченский пролив.

По словам Турчинова, для Украины это принципиальный вопрос, не допускающий промедления, сообщает BBC News. Секретарь СНБО отметил, что военно-морские силы Украины (ВМСУ) намерены осуществить новый проход через Керченский пролив в сопровождении представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы «доказать», что Киев все делает законно. Турчинов даже хотел, чтобы «эскорт» для ВМСУ составили корабли НАТО, но, по его словам, не получил ответа от руководства Альянса.

Турчинов также заявил, что украинская армия способна взорвать «любую переправу» в Черноморском регионе, намекнув на Крымский мост, который, по словам главы СНБО, «очень разрекламирован».

Провокационные заявления Александра Турчинова не более чем пиар-ход и создание выгодного Киеву информационного фона, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Все эти заявления — просто глупости, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Все это нереально. В Киеве отлично знают порядок прохождения судов через Керченский против. Они знают, что запрос нужно сделать за 48 часов, потом подтвердить свое решение о проходе и получить разрешение. В этом случае можно спокойно пройти. Есть процедура, они ее знают и отлично все понимают. Если они будут все делать согласно существующей директиве, их корабли спокойно пройдут и смогут выполнить задачи, поставленные украинским командованием».

Однако, по словам российского сенатора, судя по заявлениям главы СНБО, мирного развития ситуации он явно не хочет, поскольку уверен, что сам ничем не рискует.

«Свои провокационные заявления Турчинов делает, как обычно, сидя за бетонной стеной и рискуя жизнями неизвестных ему молодых украинских моряков, — отметил Клинцевич. — Это, боюсь, закончится большой бедой. Никто не имеет права нарушать российские границы, это относится абсолютно ко всем государствам. Любое нарушение нашей границы означает покушение на целостность российского государства, и такие действия будут жестко пресекаться в полном соответствии с действующим законодательном. Поэтому я не думаю, что Киев будет так рисковать, а все эти громкие заявления больше похожи на пиар-акцию», — резюмировал сенатор.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Турчинова о подготовке нового прохода кораблей ВМСУ через Керченский пролив. По словам Захаровой, высказывание Турчинова является безответственным и подтверждает, что провокации стали визитной карточкой киевских властей.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ попытались нарушить границу России в районе Керченского пролива. Силами погранслужбы ФСБ они были задержаны. Корабли отогнаны на штрафную стоянку в Керчи, украинские моряки арестованы по обвинению в нарушении границ РФ и помещены в СИЗО Москвы. Арестованным грозит до шести лет лишения свободы.