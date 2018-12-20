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Сенаторы осудили Трампа за решение вывести войска из Сирии

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Сенаторы осудили Трампа за решение вывести войска из Сирии

Вашингтон, 20 декабря. Члены американского Сената Конгресса не поддержали решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал решение Трампа о выводе войск из Сирии «огромной ошибкой в стиле Обамы». Пост с критикой он опубликовал в микроблоге Twitter.

Также раскритиковали намерения американского лидера вывести войска сенаторы-демократы Роберт Менендес и Джек Рид. По их мнению, такие решения являются примером отсутствия стратегии у Белого дома.

Сентор Джим Инхоф оказался недоволен принятым Трампом решение. По его мнению, глава государства должен был хотя бы предупредить о своем решении комитет по делам вооруженных сил.

«Восемь дней назад администрация называла теоретический вывод войск «безрассудным», а сегодня мы выводим», — высказался республиканец Бен Сасс.

Одним из немногих, кто выразил поддержку Трампу, оказался сенатор Рэнд Пол.

«Я так рад за президента, который может провозгласить победу и вернуть наших солдат с войны», — написал он.

По его словам, подобного уже давно не происходило.

Накануне стало известно, что Трамп отдал распоряжение о полном выводе американских войск из Сирии. Глава американского государства заявил о победе Соединенных Штатов над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России), что являлось целью нахождения войск на территории САР. Отметим, что американцы проводят в Сирии операции против ИГ1 с 2014 года, причем действуют они в республике без официального разрешения Дамаска. Правительство САР неоднократно заявляло, что действия США усугубляют ситуацию в регионе и призывало вывести войска из страны.

Президент России Владимир Путин еще в декабре прошлого года заявил о победе над террористической организацией «Исламское государство» в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Данила Копп
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