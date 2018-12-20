Сирийский репортаж «журналиста года» Германии оказался выдумкой

Берлин, 20 декабря. Немецкий журналист, долгие годы получавший премии в Германии и США, оказался фальсификатором, а свой «лучший репортаж» о Сирии, направленный против президента страны Башара Асада, просто выдумал.

На чистую воду Клааса Релоциуса вывел журнал Der Spiegel. Мужчина сотрудничал с этим изданием целых семь лет, за это время были опубликованы 60 его статей в печатной версии журнала или онлайн-издании. Релоциус признался, что по крайней мере 14 из этих статей были сфабрикованы».

Ein Reporter des SPIEGEL hat in großem Umfang eigene Geschichten manipuliert. Durch interne Hinweise und Recherchen erhärtete sich in den vergangenen Tagen der Verdacht gegen Claas Relotius. Auch andere Medien könnten betroffen sein. https://t.co/hxOf8WdGTH — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) December 19, 2018

В заявлении на сайте Der Spiegel уточняется, что этот «редактор и репортер осуществлял фальсификации своих статей в огромном масштабе», создавал вымышленных персонажей. В свои статьи он включал людей, с которыми никогда не встречался и не разговаривал, рассказывая их истории или цитируя их. Кроме того, он занимался фабрикацией диалогов и цитат.

Свои выдуманные материалы Релоциус публиковал также в восьми других немецких изданиях. Обманутыми оказались, в частности, Die Welt, Die Tageszeitung, Cicero и Financial Times Deutschland.



Полностью сфальсифицированная статья под названием «Детская игра» («лучший репортаж» Клааса. - Прим. ФАН) была опубликована Der Spiegel 23 июня. В этом материале он описал историю молодого жителя Сирии, который якобы в 2011 году нарисовал оскорбительное граффитти с изображением президента Сирии Башара Асада, и это, по словам журналиста, послужило одной из отправных точек войны в арабской стране. В выдуманной статье Релоциус утверждает, что теперь «повзрослевший мальчик» якобы теперь воюет против Асада в провинции Деръа.

Скандал с немецким журналистом-фабрикантом, к сожалению, далеко не единственный пример того, как западные СМИ под видом «журналистских расследований» занимаются пропагандой. К примеру, американский телеканал CNN в 2017 году распространил ложные сведения о Российском фонде прямых инвестиций. После реакции РФПИ телеканал уволил несколько журналистов. Среди них, к слову, оказался и лауреат Пулитцеровской премии Эрик Лихтблау.