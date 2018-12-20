Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Сирийский репортаж «журналиста года» Германии оказался выдумкой

137
0 Оставить комментарий

Сирийский репортаж «журналиста года» Германии оказался выдумкой

Берлин, 20 декабря. Немецкий журналист, долгие годы получавший премии в Германии и США, оказался фальсификатором, а свой «лучший репортаж» о Сирии, направленный против президента страны Башара Асада, просто выдумал.

На чистую воду Клааса Релоциуса вывел журнал Der Spiegel. Мужчина сотрудничал с этим изданием целых семь лет, за это время были опубликованы 60 его статей в печатной версии журнала или онлайн-издании. Релоциус признался, что по крайней мере 14 из этих статей были сфабрикованы».

В заявлении на сайте Der Spiegel уточняется, что этот «редактор и репортер осуществлял фальсификации своих статей в огромном масштабе», создавал вымышленных персонажей. В свои статьи он включал людей, с которыми никогда не встречался и не разговаривал, рассказывая их истории или цитируя их. Кроме того, он занимался фабрикацией диалогов и цитат.

Свои выдуманные материалы Релоциус публиковал также в восьми других немецких изданиях. Обманутыми оказались, в частности, Die Welt, Die Tageszeitung, Cicero и Financial Times Deutschland.
  
Полностью сфальсифицированная статья под названием «Детская игра» («лучший репортаж» Клааса. - Прим. ФАН) была опубликована Der Spiegel 23 июня. В этом материале он описал историю молодого жителя Сирии, который якобы в 2011 году нарисовал оскорбительное граффитти с изображением президента Сирии Башара Асада, и это, по словам журналиста, послужило одной из отправных точек войны в арабской стране. В выдуманной статье Релоциус утверждает, что теперь «повзрослевший мальчик» якобы теперь воюет против Асада в провинции Деръа.

Скандал с немецким журналистом-фабрикантом, к сожалению, далеко не единственный пример того, как западные СМИ под видом «журналистских расследований» занимаются пропагандой. К примеру, американский телеканал CNN в 2017 году распространил ложные сведения о Российском фонде прямых инвестиций. После реакции РФПИ телеканал уволил несколько журналистов. Среди них, к слову, оказался и лауреат Пулитцеровской премии Эрик Лихтблау.

 

Автор: Игорь Федоров
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.