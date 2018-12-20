Депутат в Киеве заявил, что власти Украины сдали страну в экономическое рабство

Киев, 20 декабря. Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что украинские власти отдали страну в экономическое рабство. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

По словам политика, дефолт – это когда страна не может заплатить по своим обязательствам. Он напомнил, что Украина живет в состоянии дефолта с 2015 года, когда была подписана реструктуризация задолженностей. Мураев считает, что «горе-правители» отдали Украину и ее экономику в «экономическое рабство».

Кроме того, депутат подчеркнул, что реструктуризация долгов была проведена «на пограничных с изменой родине условиях».

Ранее эксперты рассказали, что президент Украины Петр Порошенко может объявить дефолт и освободиться от обязательств по греческому сценарию. Также сообщалось, что Украина избежит дефолта только при условии сотрудничества с МВФ.

Ранее сообщалось, что недовольство украинцев политическим курсом Киева достигло рекордной отметки.

Более 78% граждан Украины считают неправильным нынешний политический курс Киева. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен тремя центрами социологических исследований.

По данным Киевского международного института социологии, Центр Разумкова и Социологической группы Рейтинг, 78% украинцев считают неправильным политический курс президента Украины Петра Порошенко. Данный показатель стал рекордным с 2011 года. При этом в ходе нынешнего опроса только 12% назвали правильным политический курс государства. За последний месяц этот показатель ухудшился с 15 до 12%, что также стало рекордом.

Кроме того, участники опроса считают, что наиболее актуальными угрозами для Украины являются экономический упадок, массовый отток граждан за границу и нарастающая нищета. Порядка 59% респондентов назвали основной угрозой упадок и эмиграцию, нищету — 51%.

Около 66% назвали главной проблемой общегосударственного уровня гражданскую войну в Донбассе. Порядка 43% считают главной проблемой высокий уровень коррупции. 47% опрошенных все еще поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

31% выступает за прекращение войны в Донбассе в нынешнем состоянии. При этом 27% считают необходимым предоставить Донбассу федеративный статус в составе Украины, а продолжение войны поддерживает 17% опрошенных.

Сотрудничество украинских властей с Международным валютным фондом (МВФ) привело к уничтожению экономики страны и обнищанию украинцев. С таким заявлением выступил лидер движения «Украинский выбор — права народа» Виктор Медведчук.

По его словам, положение украинской экономики на данный момент можно оценивать как катастрофическое. Медведчук напомнил, что в настоящее время украинская экономика уступает таким странам, как Молдавия, Бутан, Филиппины и Гондурас, причем падение произошло в ходе последних пяти лет. Главное причиной этого украинский политик назвал действия правительства Украины, которое действовало «под неусыпным контролем и чутким руководством» МВФ.

Медведчук напомнил, требования МВФ вынудили украинские власти отпустить курс гривны в свободное плавание, что привело к его более чем трехкратному обвалу. Также Киев пошел на сокращение бюджетников и государственных служащих, повышению цен на газ и снижению норм его потребления. Как подчеркнул политик, в общей сложности цены на газ с 2013 года выросли в 12 раз.