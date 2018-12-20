Страны НАТО решили «скинуться» на реабилитацию украинских военных

Вашингтон, 20 декабря. Некоторые страны НАТО выразили желание «скинуться» на реабилитацию украинских военнослужащих, которая осуществляется с помощью трастовых фондов.

Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе выступила с заявлением о том, что украинские военнослужащие в настоящее время как никогда нуждаются в помощи. Кроме того, по ее словам, ряд европейских стран выразили желание поддержать украинских силовиков.

«Несколько стран объявили буквально сегодня о том, что они добавляют или к нашим программам, или к трастовым фондам дополнительные ресурсы», — уточнила украинский политик.

Она также уточнила, что среди этих стран — Норвегия, которая готова выделить на эти цели порядка 140 тысяч евро. Кроме того, идею поддержала Чехия, власти которой также подписали указ о выделении дополнительных средств для трастового фонда. В Германии также отметили, что выделят средства в трастовый фонд, где лидером является Болгария, для медицинской реабилитации украинских военных.

Однако украинцы восприняли эту новость весьма неоднозначно. По их мнению, действия стран НАТО представляют собой «новую подачку за большие проценты», пишет «Царьград».

Напомним, в 2014 году жители Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. После этого Киев объявил в регионе силовую операцию. По данным ООН, в результате операции ВСУ в регионе погибли более 3,5 тысячи мирных жителей.