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Прокуроры США выявили сотни случаев насилия над детьми со стороны священников

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Прокуроры США выявили сотни случаев насилия над детьми со стороны священников

Вашингтон, 20 декабря. Генеральная прокуратура американского штата Иллинойс в ходе расследования выявила несколько сотен случае предполагаемых домогательств и сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны духовенства, сообщило агентство Associated Press.

По данным СМИ, шесть епархий Иллинойса обнародовали имена 185 священников Римско-католической церкви. Однако следователи в ходе расследования узнали о еще как минимум 500 случаях домогательства и сексуального насилия.

Генпрокурор штата Иллинойс Лиза Мэдиган представила доклад о случаях домогательства и насилия в церкви, в котором, в том числе говорится, что церковные организации штата не стали должным образом расследовать заявления о предполагаемом сексуальном насилии и домогательствах. Как отметила, «Газета.ру»,по мнению представителя прокуратуры, такое поведение церкви говорит о невыполнении своего морального долга перед прихожанами.

Автор: Данила Копп
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