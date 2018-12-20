Ученые нашли новый вид рогатых динозавров

Вашингтон, 20 декабря. Палеонтологи из Музея естественной истории и науки Нью-Мексико в Соединенных Штатах Америки объявили об открытии нового вида рогатого динозавра.

Как пишет Phys.org, окаменелые останки неизвестного до сегодняшних дней динозавра нашли на юго-западе страны – в Аризоне. Ученые назвали новый вид древних животных Crittendenceratops krzyzanowskii.

Название было дано в честь известного научного сотрудника музея Стэна Кшижановского. Именно он нашел останки возрастом около 73 миллионов лет.

Как уточнили специалисты, динозавр обитал в поздний меловой период. Ящер относится к группе цератопсов — рогатых динозавров. Как объяснили эксперты, этот вид обладал характерным крючкообразным «клювом» и рогами.