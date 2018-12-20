Латвийский политик: Из-за Украины НАТО с Россией воевать не будет

Прошло два с половиной месяца после выборов в Сейм Латвии, но депутаты до сих пор не могут ни сформировать правительство, ни составить бюджет на следующий год. Зато они, как и их коллеги из прежних созывов Сейма, преуспели в очернении России, приняв резолюцию, осуждающую Москву за «агрессию в Керченском проливе».

Новый Сейм явил свое лицо — ни один парламентарий не осмелился проголосовать против. Шестеро депутатов из так называемой прокремлевской социал-демократической партии «Согласие» даже присоединились к резолюции, еще пятнадцать членов этой фракции не участвовали в голосовании и лишь двое воздержались — бывший советский морской офицер-пограничник Янис Адамсонс и журналист Николай Кабанов.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с обоими депутатами, а также поинтересовался мнением о голосовании и принятой резолюции у первого главы МИД Латвии после получения независимости Яниса Юрканса, одного из основателей партии «Согласие», давно уже, впрочем, вышедшего из ее рядов.

Юрканс: «Из-за Украины никто воевать не будет»

«Чтобы разобраться в бюджете и приоритетах в нем, нужна, в общем-то, команда в Сейме, коалиция, которой нет, — зато все могут сойтись на том, чтобы скалить зубы на Россию, что и произошло, — отмечает Юрканс. И никто не задался вопросом: а какая была мотивация у России за два дня перед саммитом в Аргентине, где должна была к тому же состояться встреча Путина и Трампа, вдруг обострять отношения с Украиной? К чему? Мне все это напоминает историю с Саакашвили, с Грузией в августе 2008 года».

Сейчас, по словам политика, в Европе и в мире модно все «антироссийское». Впрочем, провокации, подобной той, что устроили в Черном море катера ВМСУ, в Балтийском море произойти не может, считает Юрканс.

НАТО на такое не пойдет — по крайней мере, в ближайшее время. Россия в случае непреднамеренного нарушения своих территориальных вод в Балтике может использовать различные способы предупреждения, и вряд ли кто-то будет доводить дело до стрельбы.

«Россия знает, что из-за Украины никто воевать не будет. Из-за Украины войны никакой быть не может, столкновение с НАТО из-за Киева невозможно», — уверен Юрканс.

По мнению Юрканса, «Согласие» в Сейме согласилось осудить Россию ради того, чтобы получить место в парламентской коалиции и показать, что они не «рука Москвы».

Отметим — несмотря на то, что партия «Согласие» успешно прошла в Сейм Латвии трех последних созывов, традиционно их и остальные национальные партии различных цветов и оттенков не приглашают в коалицию и не берут в правительство — и сейчас тоже.

Поэтому «Согласие» устами своего лидера, мэра Риги Нила Ушакова перед выборами в Сейм уже и советскую «оккупацию» Латвии признало, и межпартийный договор с «Единой Россией» разорвало и своими кандидатами в правительство выдвинуло бывших латышских правительственных функционеров и министров, которые в начале сентября во время дебатов на латвийском телевидении признали и «аннексию» Крыма Россией. Не помогло!

«Осуждать Россию за инцидент в Черном море настолько не к лицу «Согласию»! Это политический подхалимаж! — считает Янис Юрканс. — Ведь и фактов ни у кого никаких нет. Это — то же самое, что со Скрипалями или с Грузией. Они же и сегодня верят в то, что это Россия начала войну с Грузией, хотя есть заключение Еврокомиссии о том, как все было. Но это никого не интересует! Они как мантру повторяют заявления про агрессию России в Грузии — а ведь все было наоборот, но факты никому не нужны».

Бывший глава МИД Латвии с возмущением отметил, что «Согласие», ради места в президиуме Сейма, помогло депутату-«ястребу» Инаре Мурниеце вновь занять пост спикера.

Юрканс заявил, что поражен шагами, которые резко противоречат духу партии и всему тому, за что боролись люди все эти годы. Такое поведение и отданные голоса говорят о крайней растерянности среди членов партии, которые рискуют в итоге растерять не только свой электорат, но и потерять также свое лицо и идеалы.

Впрочем, депутаты «Согласия» находят и оправдания своему решению.

«Мне лично за то, что согласно внутреннему убеждению действовала — не стыдно, — заявила на своей странице Facebook одна из депутатов. — Прадеда на Украине за то, что кулаком был, расстреляли, второго — поляка, тоже не пожалели».

А вот другому парламентарию, которая также голосовала «за», даже на раскулаченного прадеда не сослаться: ее отец, единственный в истории Латвии, дослужился в советское время до звания контр-адмирала.

Странно, что усилия таких «прокремлевских» депутатов до сих пор не оценили в нацобъединении — ведь «националы», которые все эти годы остаются у власти в Латвии, еще в октябре 1991 года объявили всех русскоязычных жителей республики — «оккупантов» и «колонистов» — виновными в сталинских репрессиях, и придумали для них статус «неграждан» с поражением в политических и экономических правах.

Адамсонс: «Провокация в Керченском проливе — чужая большая игра»

Литва с Эстонией также приняли аналогичные резолюции, отмечает депутат «Согласия» Янис Адамсонс. Никаких юридических последствий резолюция Сейма Латвии не несет — депутаты продемонстрировали лишь полную безграмотность в морском праве. Впрочем, это никого не волнует, поскольку главной целью было заклеймить Россию.

Депутаты Сейма, отметил Адамсонс, не пытались разобраться в обстоятельствах провокации, их даже не заинтересовало то, что на украинских боевых катерах находились сотрудники СБУ, а орудия кораблей были подготовлены к бою.

«Это никого не интересовало. Депутаты действуют, как большевики в 1917-1918 годы, — говорит Адамсонс. — Россия назначена виновной априори и какого-то правового обоснования для этого не требовалось — хотя есть конвенция по международному морскому праву, принятая 10 декабря 1982 года, где четко расписаны права и обязанности и гражданских судов, и военных кораблей».

Адамсонс напоминает — два катера и буксир ВСУ были задержаны в исторических территориальных водах России. Для сравнения он предложил всем желающим на собственном автомобиле попробовать пересечь латвийско-российскую или латвийско-белорусскую границы в обход правил — чтобы выяснить, кто из пограничников раньше откроет огонь по нарушителю.

Не идет даже речи о том, чтобы какой-либо корабль, не подавая соответствующих опознавательных сигналов, без разрешения и игнорируя команды берегового флота посмел бы вторгнуться в территориальные воды США или, к примеру, Израиля. Вопрос был бы один: сколько времени необходимо, чтобы получить ракету в борт? А украинские катера российские пограничники увещевали почти сутки, напомнил Адамсонс.

Международная конвенция по морскому праву предполагает, что любое прибрежное государство имеет право закрывать пространство территориальных вод и исключительной экономической зоны исходя из интересов безопасности. В данном случае речь идет про Крымский мост, где существует особый режим прохождения гражданских судов и военных кораблей. По суше, к слову, эти катера можно было переправить и быстрее, и дешевле, отметил морской офицер.

«Учитывая, что отдельные руководители, представители украинской политической элиты, неоднократно заявляли, что Крымский мост необходимо «взорвать», — естественно, любые подозрительные действия рядом с этим объектом вызывают обеспокоенность, — отметил бывший командир сторожевого пограничного корабля Тихоокеанского флота СССР Янис Адамсонс. Поэтому любой военный корабль обязан был запросить у России разрешение для прохождения Керченского пролива. И судьбу моряков и представителей СБУ, находившихся на задержанных катерах, теперь может решить лишь суд.

По мнению латвийского депутата, провокация в Керченском проливе явно готовилась заранее и нужна была Порошенко для объявления военного положения — чтобы перенести выборы президента, назначенные на 31 марта 2019 года, или гарантированно переизбраться на второй срок.

«Однако кроме внутренних задач провокация в Керченском проливе преследовала и достижение куда более крупных целей, — подчеркивает Адамсонс. Для Киева очень важно сорвать строительство «Северного потока — 2» и «Южного потока», потому что как только газ по этим трубопроводам хлынет в полном объеме, газопроводы, проходящие через Украину и приносящие ей до сих пор немалые доходы, окажутся не нужны».

Политик также считает, что за действиями Украины следует искать интересы Запада и США, которые хотели бы разделения России на шесть-восемь государств с марионеточными правительствами, чтобы можно было свободно пользоваться богатыми природными ресурсами России, от которых их отлучили с приходом во власть Владимира Путина.

«Так что как минимум на уровне спецслужб Украины и США наверняка согласовывали проведение операции в Керченском проливе, — считает собеседник ФАН. — Сомневаться в этом сложно, учитывая, что в здании СБУ для ЦРУ выделено отдельное крыло. Мне трудно навскидку назвать другое государство, где сотрудники иностранных спецслужб трудятся бок о бок в одном и том же доме с работниками госбезопасности страны-хозяйки. Даже в Латвии подобного нет…»

Николай Кабанов, второй депутат фракции «Согласие», который воздержался во время голосования в Сейме, на всякий случай воздержался и от ответов на любые вопросы, которые не касались конкретно его голоса.

«Могу ответить только за свой голос — я вместе с Янисом Адамсоном воздержался. Считаю, что маленькому государству не нужно влезать в разборки, происходящие далеко от наших границ. Это как раз тот случай, когда Латвия могла промолчать», — заявил Кабанов, отличающийся при других обстоятельствах словоохотливостью и многообразием речи.

…Зато Латвия в который уже раз в буквальном смысле «лезет вперед батьки в пекло», лишая себя и добрососедских отношений, и выгод от своего географического положения. Транзит сокращается, железная дорога и порты терпят убытки, растут внешний и внутренний долги, население уезжает в другие страны и убывает физически, производимые шпроты приходится есть самим…

Однако миллиардные аферы в экономике (чего стоит только так называемый компонент обязательной закупки в оплате счетов за электричество) и расходы на оборону растут, количество бэушной военной техники в республике прибывает, как и число солдат НАТО, устраивающих из Латвии потенциальный театр военных действий.

Когда Народный фронт Латвии, обещая всем новую жизнь и равные права, начинал свой путь к собственному «майдану» в конце 1980-х, граждане страны не ожидали, что станут участниками такого спектакля. Вожди латвийской так называемой Поющей революции свои обещания сдержали лишь частично — новую жизнь с высокими зарплатами они построили, но исключительно для себя, своих соратников и потомков.