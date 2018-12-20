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«Новая церковь» Украины пыталась заказать в РФ копию посоха святителя Петра

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«Новая церковь» Украины пыталась заказать в РФ копию посоха святителя Петра

Москва, 20 декабря. Представители «новой церкви» на Украине пытались заказать московским ювелирам копию посоха первого митрополита Киевского и вся Руси святителя Петра. Об этом рассказал в Facebook секретарь Свято-Успенской Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви архимандрит Лазарь (Терещенко).

По его словам, они получили отказ. Отмечается, что с Украины московским ювелирам пытались заказать точную копию посоха святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, Московского чудотворца​​​.

Напомним, митрополит получил посох из рук патриарха Константинопольского Афанасия в 1305 году.

Напомним, на Украине 15 декабря состоялся «объединительный собор». Его итогом стало избрание главы «автокефальной церкви».

«Новая церковь» Украины пыталась заказать в РФ копию посоха святителя Петра

Автор: Алия Садыкова
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