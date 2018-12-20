Украина останется без питьевой воды из-за долгов водоканалов

Закон «О рынке электрической энергии» вступит в силу на Украине с 1 января. С ним электроэнергия для украинских водоканалов будет поставляться только при 100% предоплате, а предприятия обяжут заключать новые договоры со снабжающими организациями.

В Ассоциации водоканалов Украины положение вещей считают критическим и предупреждают, что без внесения поправок в новый закон Украина рискует остаться без питьевой воды.

«Электроэнергия для водоканалов — как еда для людей. Если ее нет, водоканал не будет работать. У потребителей не будет воды в кранах, а сточные воды, что сливаются в канализацию, не будут очищаться. Мы в целом не против введения нового закона, но считаем, что для полного его выполнения нужно учесть некоторые нормативные и технические решения», — заявила вице-президент Ассоциации водоканалов Ольга Бабий.

Под «некоторыми нормативными и техническими решениями» в АВУ понимают отсрочку при переходе водоканалов на рынок электроэнергии, а также определение тарифов на воду с учетом выросших цен на электричество.

Неготовность к переходу на новую систему получения электроэнергии в Ассоциации объясняют миллиардными долгами, а нежеланием снабжающих организаций заключить договора.

«Нынешние тарифы водоканалов не могут покрыть расходов на покупку электроэнергии, так как эти цены принимались с учетом цен на электричество в 2017 году. Из-за того, что решения по регулированию тарифов в этих сферах принимались несвоевременно, сейчас водоканалы имеют задолженность на сумму в 5,5 миллиардов гривен (82 млн долларов)», — объяснил президент «Укрводоканалэкологии» Дмитрий Новицкий.

Он пожаловался, что снабжающие организации не спешат заключать договоры с водоканалами.

«Поставщики электроэнергии сейчас не идут к нам заключать договоры, потому что водоканалы являются ненадежными потребителями, ненадежными плательщиками. А ненадежными они считаются из-за того, что не устанавливают самостоятельно тарифы, за счет которых могли бы рассчитаться с поставщиками электроэнергии», — объяснил Новицкий.

По словам Ольги Бабий, в настоящее время только пять водоканалов на Украине заключили договоры с поставщиками. Остальные из-за своих долгов не имеют такой возможности — а значит, к следующему году просто не смогут выполнять свою работу.

Бабий также напомнила, что кабмин Украины обещал помочь водоканалам погасить долги до конца 2018 года, однако инициативу заблокировала Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), и вопрос с получением средств от государства так и остался нерешенным.

Сейчас кабмин предлагает водоканалам, которые в течение 90 дней не смогут определиться с поставщиками электроэнергии, обращаться в государственное «Укринтерэнерго». Государственная организация поставит электроэнергию — но ее стоимость будет на 30% выше, чем действующий тариф. По мнению Бабий, такое положение дел приведет к еще более резкому росту задолженностей водоканалов и росту цен.

«При всем этом, если за 90 дней водоканалы не смогут урегулировать все вопросы с задолженностью и найти поставщиков, то норму о сроках предоставления услуг поставщиком «Укринтерэгро» необходимо будет продлевать, а значит, опять копить долги», — заключила Бабий.

Специалисты настоятельно просят Раду пересмотреть законопроект по рынку электроэнергии до его вступления в силу. В противном случае, как заявил Дмитрий Новицкий «Украине сложно будет пережить как минимум эту зиму».