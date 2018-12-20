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Американские военные уронили парашют на промзону в Японии

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Американские военные уронили парашют на промзону в Японии

Москва,20 декабря. Американские военные во время учений в Японии уронили парашют на промышленную зону в районе полигона Фудзи-Санроку в префектуре Яманаси, передает телеканал NHK.

Как уточняется, над полигоном ВС США отрабатывали десантирование техники и грузов. Как уведомило японскую сторону командование американских ВС, парашют упал в промзону с самолета С-130. В настоящее время японские специалисты выясняют, не впал ли с американского самолета вместе с парашютом какой-либо груз.

Аналогичные инциденты уже происходили в Японии. В апреле американские военные случайно уронили парашют на территорию школы в городе Хамура. После этого командование ВС США заверило, что примет меры для обеспечения безопасности учений.

Автор: Василий Котов
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