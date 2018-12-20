«Пентагон не будет просто смотреть на С-400»: как США пытаются использовать Турцию в конфликте с РФ

Турция предлагала американским техническим специалистам проанализировать возможности ЗРК С-400 после приобретения их у Российской Федерации.

Об этом сообщает агентство Bloombeg, ссылаясь на источники, близкие к оборонной отрасли.

Как отмечают авторы публикации, Анкара надеялась таким образом решить конфликтную ситуацию, возникшую в отношениях с США из-за покупки российских ПВО.

В Турции должны были производиться запчасти к малозаметным американским истребителям F-35. Однако у США появились опасения, что важнейшие сведения о самолёте могут теоретически получить российские военные.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что такой исход можно было предполагать, поскольку Вашингтон с самого начала проявлял сильное недовольство из-за сделки Турции с Россией.

В то же время он напомнил, что отечественные комплексы поставлены в ряд стран, поэтому их технологии, по большому счету, не представляют большого секрета.

«Надо понимать, что в таких контрактах, когда имеешь дело с участником НАТО, технология может стать известной, но, учитывая, что С-400 продаются сейчас в разные страны, нельзя сказать, что это какой-то секрет. Отечественные комплексы уже успели по достоинству оценить Китай и Индия. Россия в то же время перешла к разработке более совершенного комплекса вооружений — С-500», — заметил он.

Однако вряд ли американские эксперты в области обороны хотели лишь взглянуть на ЗРК из России, подчеркнул Рожин. Эксперт уличил Штаты в желании создать собственное оружия для противостояния России. Кроме того, США не оставляют надежд отмены покупки Анкары оружия у Москвы.

«Очевидно, что для США важно не просто изучить «начинку» российского комплекса, а не допустить саму покупку Анкарой российского оружия. Вашингтон по-прежнему настаивает на том, чтобы Турция отменила сделку с Россией, американцы хотят выдавить РФ с турецкого рынка. Понятно, что Пентагон не будет просто смотреть на российские С-400, ведомство захотело попытаться подготовить свое вооружение, чтобы как-то противостоять Москве. Турция и США — все-таки союзники по Североатлантическому альянсу, поэтому надо понимать, что стоит быть осторожными. Вашингтон оказывает серьезное давление на турецкую сторону», — резюмировал собеседник ФАН.

Накануне США предприняли новый шаг, чтобы заставить Турцию отказаться от С-400: они предложили свои ракетные комплексы ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов. Американский Конгресс уже одобрил потенциальную сделку.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривала вариант с покупкой комплексов Patriot, но сделку с Россией отменить нельзя