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Автомобиль столкнулся с грузовиком под Тулой, есть жертвы

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Автомобиль столкнулся с грузовиком под Тулой, есть жертвы

Тула, 20 декабря. Три человека погибли, еще один получил ранения в дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика «Газель Next» и автомобиля Renault в Плавском районе Тульской области в ночь на 20 декабря. Об этом заявили в пресс-службе УМВД России по региону.

Отмечается что авария произошла на 241-м километре автодороги «Крым».

«В результате лобового столкновения «Газель Next» и Renault погибли три человека — водитель и два пассажира легковой машины», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время водитель грузовика с различными травмами госпитализирован.

Полиция выясняет все обстоятельства и причины ДТП. По предварительной версии, один из водителей мог заснуть в пути и допустить столкновение.

На данный момент транспортное движение на федеральной трассе «Крым» свободно.

Накануне семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами под Симферополем.

Автор: Андрей Крылов
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