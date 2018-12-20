США отправят в Арктику противолодочные самолеты для слежки за Тихоокеанским флотом России

Лондон, 20 декабря. США планируют отправить в Арктику патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon якобы для контроля деятельности в регионе России и Китая, сообщили источники The Daily Express.

По данным английских СМИ, США намерены расширить военное присутствие в Арктике. Пентагон намерен отправить на Алеутские острова патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon. Американские военно-морские силы объясняют эти шаги якобы необходимостью контролировать и следить за Тихоокеанским флотом России в регионе, а также за действиями Китая.

Ранее на острове Адак, куда будут отправлены P-8 Poseidon, находилась военная база Соединенных Штатов. Однако американские военные прекратили ее использование в 1997 году, передав взлетную полосу в коммерческое использование.

«Если бы у меня был карт-бланш, было бы прекрасно получить корабли ледокольного типа, — заявил журналистам секретарь ВМС США Ричард Спенсер. — Но, учитывая наши потребности сейчас, это пока не по карману».

При этом он подчеркнул, что американские ВМС уже присутствуют в Арктике «под водой и в небе», пишет RT.

О расширении военного присутствия США в этом регионе ранее говорил и министр обороны страны Джеймс Мэттис. По его словам, Штаты должны вывести свою игру в Арктике на новый уровень.

18 декабря командующий Северным флотом России адмирал Николай Евменов сообщил, что Северный флот возобновил регулярное патрулирование воздушного пространства Арктики.