Эрдоган назначил нового посла Турции в России

Москва, 20 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового посла страны в России. Им стал Мехмет Самсар, возглавляющий департамент турецкого МИД по консульским вопросам.

Соответствующий указ Эрдогана в четверг был опубликован в официальном издании Resmi Gazete. С 2016 года послом Турции в России был Хюссейн Дириоз. В ноябре он заявил, что собирается уйти с должности и в течение двух месяцев возвратится в Анкару.

Всего, согласно документу, Турция сменила послов в 25 странах. Новым представителем Анкары на Украине стал замглавы департамента МИД по Восточной Европе Ахмет Гюльдере. Также новые послы Турции назначены в Узбекистан, Австралию, Австрию, Бразилию, Испанию, Португалию и Румынию.