Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Шри-Ланки

Москва, 20 декабря. Корабли Тихоокеанского флота в соответствии с планом дальнего похода совершили деловой заход в порт Шри-Ланки Коломбо. Российские корабли будут там до 24 декабря, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В порт прибыли гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома».

Российские корабли торжественно встретили на пирсовой в зоне. В церемонии встречи приняли участие сотрудники российского посольства в Шри-Ланке и представители военно-морских сил страны.

В период захода военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрят достопримечательности порта Шри-Ланки, проведут совестные товарищеские спортивные матчи с коллегами военно-морских сил Шри-Ланки. Также в четверг запланировано совместное совещание по вопросам материально-технического обеспечения стоянки отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота и протокольные мероприятия, которые намечены в рамках визита.