Росконтроль назвал лучший сыр в России

Москва, 20 декабря. Росконтроль назвал лучший сыр, который можно найти на прилавках российских магазинов. Эксперты проверили 112 образцов продукта от разных производителей.

Специалисты определяли, не содержат ли сыры вместо заявленного молочного растительные и пальмовые жиры. Фальсифицированными оказались 40 образцов продукта. В них эксперты обнаружили модифицированные растительные и говяжий жир. Как пояснил руководитель экспертного направления Росконтроля Андрей Мосов, трансжиры могут вызвать развитие атеросклероза, привести к ишемической болезни сердца, инсультам и инфарктам.

В производстве подделок Росконтроль уличил 13 брендов: FreshFoods, СДМ, «Карат», «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», «Добрый сыровар», «Столица молока», «Сыр Стародубский», «Данковский молочный завод», «Переславский сыродельный завод» и «Каменский маслосыркомбинат».

В черный список по итогам проверки занесли 53 образца, 35 образцов – в список товаров с замечаниями. К употреблению специалисты советовали россиянам 24 вида сыра. В число лучших попали сыры от Valio, от компаний «Млекара Шабац», «Радость вкуса», «Сыробогатов», «Золото Европы» и «Кабош».

Ранее эксперты Росконтроля проверили качество шоколадных конфет. В черный список попала продукция «Красного Октября».