В Дамаске прокомментировали заявление США о выводе войск из Сирии

Дамаск, 20 декабря. Решение Вашингтона вывести свои силы с территории Сирии позволит Турции развязать масштабную войну против курдов на северо-востоке САР. Об этом рассказал депутат народного совета Сирии, член комитета по международным делам, Ахмад Мерии.

Ранее в Белом доме рассказали, что Вашингтон начал выводить войска из Сирии. Кроме того, сообщалось, что военнослужащие США и Франции уже покинули ряд своих позиций в районе Манбиджа и Тель-Абъяд.

Как пишет РИА Новости, Мерии уточнил, при первичном анализе можно сказать, что США отступают для «предоставления Турции возможности развязать масштабную войну против Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.

Ранее власти Турции заявили, что готовы начать операцию в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов.