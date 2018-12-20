Назван топ-3 самых высокооплачиваемых профессий года в РФ

Москва, 20 декабря. Сервис по поиску работы Rabota.ru проанализировал рынок и назвал самые доходные профессии текущего года. Лидером топ-3 по размеру заработных плат стали специалисты отрасли IT.

Согласно информации портала, средняя зарплата сотрудника указанной сферы по РФ составляет 59 630 рублей. Отмечается, что самая высокая зарплата зафиксирована в Москве — 84 400 рублей, самая низкая в Казани — 48 100.

В среднем в течение года оклады в данной отрасли выросли на 7,3%, интерес к программистам во многом был обусловлен, по мнению экспертов, хайпом вокруг биткоина.

На второй строчке оказалась сфера транспорта и логистики. Средняя зарплата сотрудника отрасли по стране составляет 50 490 рублей, в столице — 70 900.

По данным Lenta.ru, среднюю зарплату в размере 47 270 рублей получают работники производств, которые попали на третью строчку. В Москве их вознаграждение составляет 66 700 рублей, а в Казани — 38700.