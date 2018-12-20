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«Журналист года»: репортер Spiegel признался, что выдумывал части статей

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«Журналист года»: репортер Spiegel признался, что выдумывал части статей

Берлин, 20 декабря. Репортер влиятельного немецкого журнала Spiegel Клаас Релоциус признался, что на протяжении семи лет в ряде статей для издания он фальсифицировал информацию.

Как пишет издание, на протяжении длительного времени журналист выдумывал истории для своих статей, а также искажал реальные факты. Подозрения о недобросовестности коллеги возникли у журналиста Хуана Морено. В журнале была опубликована его совместная с Релоциусом статья «Граница охотника» о патрулировании границы Мексики и США.

Морено сообщил об опасениях руководству редакции. При этом Релоциус признал свою вину в фальсификации данных. Кроме того, он рассказал, что часто давал ложные сведения в своих публикациях.

Напомним, западные СМИ часто используют данные, не подкрепленные доказательствами, когда обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела государств. 

«Журналист года»: репортер Spiegel признался, что выдумывал части статей

Автор: Алия Садыкова
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