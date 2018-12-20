Порошенко уволил советника по гуманитарным вопросам
Киев, 20 декабря. Президент Украины Петр Порошенко уволил своего советника по гуманитарным вопросам Ольгу Богомолец. Соответствующий указ глава государства подписал накануне.
«Уволить Богомолец Ольгу Владимировну с должности советника президента Украины (вне штата)», — говорится в документе, который был размещен на сайте украинского президента.
Ольга Богомолец занимала должность советника Порошенко по гуманитарным вопросам с 2014 года. Также она в настоящее время является главой комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения.
Ранее Богомолец призвала бывших президентов Украины Виктора Ющенко и Леонида Кравчука спасти украинскую нацию от вымирания. Она заявила, что действующий глава государства Петр Порошенко и премьер-министр страны Владимир Гройсман игнорируют ее обращения. По словам Богомолец, сегодняшний Киев интересуется исключительно предстоящими президентскими выборами.