Киев, 20 декабря. Президент Украины Петр Порошенко уволил своего советника по гуманитарным вопросам Ольгу Богомолец. Соответствующий указ глава государства подписал накануне.

«Уволить Богомолец Ольгу Владимировну с должности советника президента Украины (вне штата)», — говорится в документе, который был размещен на сайте украинского президента.

Ольга Богомолец занимала должность советника Порошенко по гуманитарным вопросам с 2014 года. Также она в настоящее время является главой комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения.

Ранее Богомолец призвала бывших президентов Украины Виктора Ющенко и Леонида Кравчука спасти украинскую нацию от вымирания. Она заявила, что действующий глава государства Петр Порошенко и премьер-министр страны Владимир Гройсман игнорируют ее обращения. По словам Богомолец, сегодняшний Киев интересуется исключительно предстоящими президентскими выборами.