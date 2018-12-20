Сирия: более 700 беженцев вернулись на родину за сутки

Дамаск, 20 декабря. Порядка 700 беженцев вернулись в Сирийскую Арабскую Республику за минувшие 24 часа. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного в четверг на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что за минувший день в САР из других стран вернулось 709 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 212 человек, а также из Иордании через контрольно-пропускной пункт «Насиб» — 497 человек.

Помимо этого, согласно информации Центра, инженерные подразделения сирийской армии продолжают разминирование местности. За минувшие сутки в ряде населенных пунктов провинций Эль-Кунейтра, Хомс и Дамаск разминировано 9,7 гектара территории.

В общей сложности были найдены ликвидированы 48 взрывоопасных предметов.